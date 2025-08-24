بیش از ۱۴ هزار و ۸۰۰ زائر حرم رضوی از خراسان جنوبی با ناوگان حمل و نقل عمومی به مشهدالرضا سفر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: در قالب طرح جابجایی زائران حرم رضوی از ۲۸ تا ۳۱ مرداد در قالب ۴۹۹ سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان ۱۴ هزار و ۸۸۲ زائر حرم رضوی جابه‌جا شده‌اند.

مزیدی افزود: همچنین طی اجرای این طرح تا ۳۱ مرداد دو هزار و ۷۹۲ زائر طی ۲۲۹ سفر توسط ناوگان حمل و نقل جاده‌ای به استان بازگشتند.

وی نظارت فنی از اتوبوس‌ها، بازدید از مجتمع‌های خدماتی رفاهی، همچنین نمازخانه‌های بین راهی را از جمله اقدامات این مجموعه برای ارائه خدمات مطلوب به زائران حرم رضوی اعلام کرد.

مزیدی افزود: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با همکاری انجمن‌های صنفی شرکت‌ها و رانندگان مسافر، مالکان و رانندگان استان از تمام ظرفیت‌های موجود برای خدمات رسانی بهتر و مطلوبتر به زائرین حرم رضوی استفاده خواهند کرد.

معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: سامانه گویای ۱۴۱ نیز آماده دریافت پیشنهادات، انتقادات و نظرات مسافران و زائران درخصوص نحوه ارائه خدمات در استان خواهد بود.