به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، امیر ضیائیان، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان‌های سمنان و سرخه گفت: این ماموریت با همکاری مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان سرخه (واحد افتر ) و دو نفر از قرق‌بانان قرق اختصاصی جاشلوبار اجرا شد.

وی افزود: در این عملیات از متخلفان لاشه تازه شکار شده یک رأس میش وحشی و یک عدد پوکه سلاح جنگی کلاشینکف کشف و ضبطشد .

به گفته وی، دو نفر از متهمان بازداشت شدند و نفر سوم که از محل متواری شده بود شناسایی و دستور قضایی جهت دستگیری وی صادر شد.»