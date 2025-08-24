پخش زنده
آخرین روز ماه صفر مصادف با سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا امام هشتم شیعیان (ع) است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امام رضا (ع) در سال ۱۴۸ هجری قمری یعنی حدود (۱۲۵۰) سال پیش در شهر مدینه به دنیا آمد و روز آخر صفر ۲۰۳هجری قمری به شهادت رسید.
امام هشتم شعیان جهان همواره در زمان عمر با برکت خود با سخنان گهربارش درصدد سعادت مردم در دنیا و آخرت بود.
نام ایشان (علی) است، ولی بر اساس شیوهای که در میان اعراب مرسوم است، به وی (ابوالحسن) میگفتند. این گونه اسمها را (کنیه) مینامند.
علاوه بر نام و کنیه، گاه عنوان دیگری نیز به افراد میدهند که آن را (لقب) میگویند. امام هشتم دارای لقبهای متعددی است. از جمله معروفترین این القاب، (رضا)، (عالم آل محمد)، (غریب الغرباء)، (شمس الشموس) و (معین الضعفاء) است. نامیدن هر فرد به این نامها، یعنی اسم، کنیه و لقب دلیل خاصی دارد.
در میان نقل قولهای گوناگون درباره روز و ماه و سال شهادت امام رضا (ع)، مشهورتر آن است که حضرت در روز جمعه، آخر ماه صفر سال ۲۰۳ هجری قمری به شهادت رسیده، در حالی که ۵۵ سال از عمر مبارک امام سپری شده است.
محل شهادت امام هم به گفته همه تاریخ نویسان، شهر توس و محل دفن ایشان نیز در باغ حمید بن قحطبه در سناباد بوده که بعدها (مشهد الرضاـ محل شهادت امام رضا علیه السلام) نام گرفته و اینک به نام مشهد شهرت دارد.