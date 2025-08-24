به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر از آغاز عملیات پاکسازی و مرمت عمارت حاج‌رئیس در استان خبر داد.

نصرالله ابراهیمی گفت: با توجه به اینکه مشاور پروژه در حال مطالعه طرح کلی مرمت و سامان‌دهی این اثر ارزشمند است، سرمایه‌گذار در گام نخست نسبت به پاکسازی محیطی بنا اقدام کرده است تا فضای کاری مناسب برای اجرای عملیات مرمت و استحکام‌بخشی در مراحل بعدی فراهم شود.

وی افزود : این عمارت تاریخی سال گذشته از طریق صندوق توسعه صنایع‌دستی، فرش دستباف، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، به بخش خصوصی واگذار شد و در حال حاضر کار پاکسازی بنا با نظارت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حال انجام است و پس از تکمیل طرح مرمت، عملیات استحکام‌بخشی و سامان‌دهی این بنای ارزشمند تاریخی آغاز خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با اشاره به مالکیت بنا گفت : عمارت حاج‌رئیس متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی بود که با تشریفات قانونی و طی مزایده عمومی با کاربری مشخص، به بخش خصوصی واگذار شد.

عمارت حاج‌رئیس، از بناهای تاریخی دوره قاجاریه است که توسط حاج عبدالرسول طالبی ملقب به رئیس التجار و معروف به حاج رئیس بنا شده است. این مجموعه تاریخی در هفتم مرداد ماه سال ۱۳۸۲ با شماره سند ۹۲۷۸ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.