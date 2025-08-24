نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیین شده و ثبت نکردن آن در سامانه جامع انبار‌ها منجر به تعزیر ۱۱ میلیارد ریالی مالک متخلف در تعزیرات حکومتی اصفهان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: بازرسان اداره صمت اصفهان در بازرسی از محلی که به عنوان انبار دپوی کالا استفاده می‌شد، تخلف ثبت نکردن و نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیین شده به ارزش ۴۴ میلیارد را مشاهده و گزارش تخلف را تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

علی اکبر مختاری افزود: شعبه نهم بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز با توجه به استعلام انجام داده و محتویات پرونده تخلف را محرز دانسته و دستور به عرضه کالا در شبکه رسمی توزیع زیر نظر ضابطان تعزیرات را صادر و متخلف را نیز به پرداخت ۱۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی گفت: رأی صادره در شعبه تجدید نظر قاچاق کالا و ارز مرکز اصفهان تأیید و جریمه صادره وصول شد.