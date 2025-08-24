پخش زنده
یادواره شهدای «لالهخیز»، دوشنبه، سوم شهریور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یادواره شهدای «لالهخیز»، ساعت ۱۹ در محل ساختمان شیشهای سازمان صداوسیما برگزار میشود.
شبکه یک این آیین را باتوجه به انعکاس مطلوب رسانهای جنایات رژیم صهیونیستی و روایت مظلومیت شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در برنامه «لالهخیز» ترتیب داده است.
خانواده معظم شهدا، برخی چهرههای سیاسی و فرهنگی و جمعی از مدیران و همکاران سازمان صداوسیما در این یادبود و شب خاطره که بهصورت زنده از شبکه یک پخش میشود، حضور دارند.