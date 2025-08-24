مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت: هم اکنون ۴۸ درصد مرسولات پستی به صورت هوشمند، تجزیه و تفکیک می‌شود.

آقای محمد احمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما, افزود: در دولت چهاردهم برنامه‌ای داریم تا بتوانیم فرایند‌های هوشمندسازی را در خدمات پستی به صورت مستمر تسریع و توسعه دهیم و برنامه‌ای در این خصوص تدوین کرده‌ایم که مطابق با آن در حال حرکت هستیم.

وی گفت: مجموعه اقدامات شرکت ملی پست به حدی رسیده است که میزان تجزیه و تفکیک هوشمند مرسولات در دولت چهاردهم از ۳۰ به ۴۸ درصد رسیده است و این مسیر را برای شش استان دیگر تا پایان سال برنامه‌ریزی کرده‌ایم به این ترتیب که دو استان در هفته دولت و ۴ استان دیگر در هفته جهانی پست در مهر ماه مجهز به سیستم هوشمند تفکیک و تجزیه مرسولات خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با این اقدام موجب موجب ارتقاء کیفیت خدمات شده‌ایم.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه هوشمندسازی در همه حوزه‌های پستی در دست اقدام است گفت: مهم‌ترین اقدام ما در هفته جهانی پست، تدوین سند پشتیبان و نقشه راهی است که بر اساس آن هوشمندسازی پست را از طریق مشاوران خبره در دستور کار داریم.

آقای احمدی گفت: برای ما مشتری بسیار حائز اهمیت است و در چهار ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میزان خسارات به مرسولات کاهش یافت و شاهد افزایش سطح رضایتمندی مشتریان بودیم و نحوه پاسخگویی به مشتریان هم ۲۳ درصد ارتقا پیدا کرد.

وی گفت: این گزارش‌ها نوید این را می‌دهد که کیفیت خدمات پستی با وجود همه چالش‌ها رو به ارتقاست و روند رو به جلویی دارد و ما با وجود چالش‌هایی که در ایام جنگ مواجه بودیم و با وجود ناترازی‌ها توانستیم خدمات مان را بدون هیچ خللی ارائه کنیم.