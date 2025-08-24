پخش زنده
استاندار همدان بر لزوم تداوم مسیر خدمت صادقانه و بی منت به مردم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نخستین روز از هفته دولت و همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) با حضور در گلزار شهدای همدان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر، شهید رئیسی و سایر شهدای دولت، بر لزوم تداوم مسیر خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد.
او با بیان اینکه حضور در گلزار شهدا در ابتدای هفته دولت تجدید بیعتی دوباره با آرمانهای امام راحل و شهداست، افزود: اگر شهدا امروز در کنار ما بودند، جز خدمت به مردم، اعتلای نظام و پیشرفت کشور، خواستهای نداشتند.
استاندار همدان در تشریح برنامههای هفته دولت تأکید کرد: طبق روال هر ساله، گزارش عملکرد یکساله دولت به مردم ارائه میشود، طرح های عمرانی به بهرهبرداری و تعدادی از طرحهای اولویتدار آغاز می شود.