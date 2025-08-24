به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «موج ارغوانی» به عنوان یک ویژه برنامه مناسبتی، با هدف ایجاد فضایی معنوی و همدلانه در ایام سوگواری طراحی شده است. این برنامه به مخاطبان این فرصت را می‌دهد تا با گلچینی از برنامه‌ها و بخش های مناسبتی، همراه باشند و ساعت ۱۴ تقدیم شنوندگان می‌شود.

مستند «سرگذشت» به مناسبت شهادت امام رضا (ع) با موضوع جایگاه خادمین اماکن متبرکه و روایت‌هایی از زندگی آنها، ساعت ۱۶:۳۰، پخش می‌شود. برنامه موسیقی محور «نواهنگ» نیز ساعت ۱۷ پخش می‌شود و لحظاتی دلنشین را برای شنوندگان به ارمغان می‌آورد.

برنامه «ساده و صمیمی»، هم با پخش دلگویه‌های مردمی و بخش‌های متنوع، از ساعت ۱۸ مخاطبان را همراهی می‌کند.

رادیو صبا با این ویژه‌برنامه‌ها، تلاش دارد تا یاد و خاطره امام رضا (ع) را گرامی بدارد و فضایی معنوی برای شنوندگان خود فراهم کند.