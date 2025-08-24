پخش زنده
رادیو صبا در سالروز شهادت امام رضا (ع)، ویژه برنامههای متنوعی را پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «موج ارغوانی» به عنوان یک ویژه برنامه مناسبتی، با هدف ایجاد فضایی معنوی و همدلانه در ایام سوگواری طراحی شده است. این برنامه به مخاطبان این فرصت را میدهد تا با گلچینی از برنامهها و بخش های مناسبتی، همراه باشند و ساعت ۱۴ تقدیم شنوندگان میشود.
مستند «سرگذشت» به مناسبت شهادت امام رضا (ع) با موضوع جایگاه خادمین اماکن متبرکه و روایتهایی از زندگی آنها، ساعت ۱۶:۳۰، پخش میشود. برنامه موسیقی محور «نواهنگ» نیز ساعت ۱۷ پخش میشود و لحظاتی دلنشین را برای شنوندگان به ارمغان میآورد.
برنامه «ساده و صمیمی»، هم با پخش دلگویههای مردمی و بخشهای متنوع، از ساعت ۱۸ مخاطبان را همراهی میکند.
رادیو صبا با این ویژهبرنامهها، تلاش دارد تا یاد و خاطره امام رضا (ع) را گرامی بدارد و فضایی معنوی برای شنوندگان خود فراهم کند.