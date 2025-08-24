پخش زنده
همزمان با سراسر کشور مردم آبادان و خرمشهر هم نوای عزاداران امام هشتم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در سالروز شهادت امام رئوف علی بن موسی الرضا (ع) مردم آبادان و خرمشهر با برپایی آیینهای عزاداری به سوگ امام هشتم نشستند.
فوتبالیهای آبادان نیز که هر سال در این روز، نذر خود را ادا میکنند امسال با توجه به دفاع مقدس ۱۲ روزه این نذر را با نیتی متفاوت انجام دادند.
در هیئت فوتبالیهای آبادان، پیشکسوتان فوتبال این شهر گفتند امسال این نذر به نیت زنده نگه داشتن نام و خاطره سرداران رشید اسلام که از جان خود برای حفظ انقلاب اسلامی و برقراری امنیت و حفاظت از مردم ایران اسلامی گذشتند ادا کردیم.
فوتبالیها گفتند ایران، ایران امام رضا علیه السلام است و امنیت میهن عزیزمان زیر پرچم شمس الشموس است.