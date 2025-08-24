پخش زنده
آیینهای سوگواری شهادت حضرت ثامن الحجج (ع) در شهرهای آبادان و خرمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در سالروز شهادت حضرت امام علی ابن موسی الرضا (ع) مردم ولایتمدار آبادان و خرمشهر با بر پایی مجالس عزاداری و سوگواری به ساحت مقدس حضرت امام زمان (عج) عرض تسیلت و تعزیت میکنند.
سخنرانان در مجالس عزای حضرت ثامن الحجج (ع) به بیان مناقب و سیره و ذاکران آل الله به بیان مصایب و نوحه سرایی در رثای هشتمین ستاره تابناک آسمان ولایت و امامت (ع) میپردازند.
شیفتگان اهل بیت، در قالب دسته های عزاداری و پخت نذورات به ساحت ملکوتی امام مهربانی ها، عرض ارادت خواهند کرد.