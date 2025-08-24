فرماندار جویبار گفت: ۳۰ درصد خاویار کشور در این شهرستان تولید و علاوه بر تأمین نیاز داخلی به چند کشور جهان صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار جویبار از سهم ۳۰ درصدی این شهرستان در تولید خاویار کشور خبر داد و گفت: محصولات تولیدی علاوه بر عرضه در سطح ملی، به چند کشور جهان نیز صادر می‌شود.

محمد مدانلو با اشاره به اجرای سیاست‌های اقتصاد دریا محور در چارچوب برنامه هفتم توسعه و تأکیدات دولت چهاردهم، گفت: در سال‌های اخیر، پنج مزرعه پرورش ماهیان خاویاری با ظرفیت تولید ۴۵ تن خاویار و ۲۵۰۰ تن گوشت ماهیان خاویاری در جویبار راه‌اندازی شده‌اند که برخی از آن‌ها هم‌اکنون در حال تولید هستند.

وی افزود: بزرگ‌ترین مرکز پرورش و تولید ماهیان خاویاری کشور، مجموعه قره‌برون، در شهرستان جویبار فعال است و بیشترین حجم تولید خاویار ایران را به خود اختصاص داده است.

فرماندار جویبار همچنین از پیشرفت ۷۰ درصدی کارخانه فرآوری محصولات شیلاتی در شرکت قره‌برون خبر داد و گفت: با حمایت از این واحد، شاهد فرآوری محصولات شیلاتی برای صادرات و مصرف داخلی خواهیم بود که نقش مهمی در جلوگیری از خام‌فروشی و ارزآوری برای کشور دارد.

مدانلو با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شیلاتی شهرستان، یادآور شد: سالانه ۱۲ هزار تن انواع محصولات شیلاتی در جویبار تولید و روانه بازار مصرف کشور می‌شود.

وی در ادامه گفت: در ۲۱ کیلومتر از ساحل جویبار، پنج صیدگاه پره ماهیان استخوانی فعال هستند که برای بیش از ۵۰۰ نفر اشتغال‌زایی مستقیم ایجاد کرده‌اند.