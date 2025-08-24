پخش زنده
ترافیک ورودیهای مشهد پرحجم، اما تردد در خروجیها روان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس پلیس راهور مشهد گفت: در حال حاضر ترافیک در ورودیهای شهر مشهد از سمت بزرگراه پیامبر اعظم (ص) به سمت هسته مرکزی شهر و از سمت بزرگراه سلسله الذهب پرحجم است، اما مشکلی در خروجیها وجود ندارد و تردد کاملا روان و عادی است.
سرهنگ محسن موسیآبادی، افزود: نیروهای پلیس در تمام مبادی خروجی شهر مشهد مستقر شده اند و تمهیدات ترافیکی لازم اندیشیده شده است تا خروج زائران به درستی انجام شود.
موسیآبادی بیان کرد: توصیه من به زائران این است که زمان خروج خود را مدیریت کنند، آن را به لحظات آخر روز نگذارند و بعد از نماز ظهر برای خروج خود را برنامهریزی کنند.
وی با بیان اینکه محدودیت برای تردد وسایل نقلیه شخصی و موتورسیکلتها در مبادی ورودی به حرم مطهر تا ساعت ۲۲ اعمال میشود، عنوان کرد: اگر شرایط مساعد باشد اجازه تردد اتوبوسها و وسایل حملونقل عمومی را خواهیم داد.
موسیآبادی اضافه کرد: در حال حاضر ازدحام جمعیت، حضور عزاداران، کاروانهای پیاده و دسته های عزاداری در هر چهار ورودی به سمت حرم مطهر رضوی به حدی است که امکان حضور هیچ وسیله نقلیهای وجود ندارد.