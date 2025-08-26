به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مسجد تراز انقلاب اسلامی به مسجدی گفته می‌شود که علاوه بر اقامه نماز و تبیین مسائل دینی، به عنوان یک پایگاه محوری در تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عمل کند.این مسجد رتبه دوم مسجد تراز انقلاب اسلامی در کشور و رتبه اول را در استان سمنان کسب کرده است و اکنون به عنوان الگویی برای مساجد کشور قرار گرفته است.

یکی از مشکلات عمده این منطقه نبود بیکاری که به گفته حسین ملکی عضو هیات امنای مسجد مهدیه شاهرود ، با راه اندازی ۵ کارگاه با اشتغال مستقیم ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر ، مشکل شغل در این محله رفع شده استبرگزاری برنامه های مختلف فرهنگی برای سنین مختلف از جمله کلاس های علمی، آموزشی، قرآنی و هنری حضور پرشور کودکان و نوجوانان را به دنبال داشته است.

نقش اصلی در این مسجد را حجت الاسلام سید اسماعیل موسوی امام جماعت مسجد داشته است که با وجود کم بینا بودن با روحیه‌ای خستگی ناپذیر برای بهبود شرایط محله تلاش می کند .حجت الاسلام سید اسماعیل موسوی ۱۳ سال است که در محله شهرک ولی عصر(عج) ساکن و مشغول فعالیت‌های تبلیغی گسترده است.