نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان بر ضرورت وفاق، همدلی و انسجام میان مسئولان و گروه های مختلف جامعه تأکید کرد.

ضرورت وفاق، همدلی و انسجام میان مردم و مسئولان

ضرورت وفاق، همدلی و انسجام میان مردم و مسئولان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت الله شعبانی موثقی در دیدار با استاندار و جمعی از مدیران استانی در نخستین روز از هفته دولت با قدردانی از تلاش‌های مسئولان در برگزاری مراسم اربعین و مدیریت امور استان، بر ضرورت وفاق، همدلی و انسجام میان مسئولان و اقشار مختلف جامعه تأکید کرد

او با اشاره به اهمیت پاسخگویی و حضور میدانی مدیران در بین مردم، از ارتباط نزدیک استاندار و تیم مدیریتی با مردم و پیگیری مستمر مشکلات آنان قدردانی کرد.

امام جمعه همدان همچنین به چالش‌های حوزه انرژی در استان اشاره کرد و خواستار اقدام فوری برای رفع قطعی‌های مکرر برق در مناطق روستایی شد.

آیت الله شعبانی موثقی ضمن درخواست از همه مسئولان و رسانه‌ها برای حمایت از اقدامات انجام‌شده، بر ضرورت نقد منصفانه، اطلاع‌رسانی صحیح و تلاش در جهت ایجاد امید و افزایش سرمایه اجتماعی در استان تأکید کرد.

استاندار همدان هم گزارشی از عملکرد یک‌ساله استان ارائه داد و با اشاره به طرح های عمرانی در حوزه توسعه زیرساخت‌های راه و حمل‌ونقل، از جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و خدماتی خبر داد.

حمید ملانوری شمسی بر توانمندسازی نیروی انسانی، ارتباط مستمر با مردم، رفع مشکلات حوزه مسکن و اجرای برنامه‌های اقتصادی مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید کرد.