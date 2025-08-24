پخش زنده
ادارهکل هواشناسی خوزستان با صدور هشدار سطح زرد از وقوع پدیده گرد و خاک در بخشهایی از استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: ورود توده گرد و خاک از کشور عراق از اواسط امروز یکشنبه دوم شهریور آغاز و تا اواخر وقت امروز مناطق مرکزی، غربی و جنوبغربی استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
محمد سبزه زاری افزود: بر اساس این هشدار، کاهش کیفیت هوا، افزایش غلظت آلایندههای گرد و خاک و کاهش دید افقی از مهمترین پیامدهای این پدیده خواهد بود.
او از گروههای حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی خواست در ساعات اوج آلودگی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.