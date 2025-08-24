به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار‌ها مهم برگزار شده تیم میلان در خانه غافلگیر شد و ۱ – ۲ نتیجه را به کرمونزه واگذار کرد. برای میلان استراهینیا پاولوویچ در دقیقه اول وقت تلف شده نیمه اول گلزنی کرد. رم با تک گل دقیقه ۵۳ وسلی از س بولونیا گذشت و ناپولی قهرمان فصل قبل در خانه ساسولو با ۲ گل برنده شد. برای ناپلی‌ها اسکات مک تامینای در دقیقه ۱۷ و کوین دبروینه ۵۷ گلزنی کردند. دیدار تیم‌های جنوآ و لچه هم بدون گل مساوی به پایان رسید.

در روز دوم هفته نخست امروز یوونتوس میزبان پارما است و لاتسیو به خانه کومو می‌رود.