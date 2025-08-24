به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرپرست هیئت شطرنج استان همدان از نام نویسی ۱۹ شطرنج‌باز خارجی از کشور‌های افغانستان، ترکمنستان، اتریش، نیجریه، گرجستان، عراق، هلند، سوریه و پاکستان در این رویداد بین‌المللی خبر داد و گفت: بیش از ۴۳۰ شطرنج باز ایرانی هم در این مسابقات نام نویسی کرده‌اند.

اکبر کیمیایی با اشاره به اینکه مسابقات بین المللی شطرنج آزاد ابن سینا در ۴ جدول برگزار خواهد شد، افزود: در جدول اول استادان خارجی و ایرانی، در جدول دوم بازیکنان دارای ریتینگ زیر ۱۹۰۰، در جدول سوم بازیکنان نونهال ۶ تا ۱۲ سال به رقابت می‌پردازند و در جدول چهارم که روز ششم برگزار خواهد شد، مسابقات برق‌آسا (بلیتز) پیش‌بینی شده است.

او با بیان اینکه این مسابقات در ۹ دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد، از پرداخت ۷۳۰ میلیون تومان جایزه به برترین‌های این مسابقات خبر داد.