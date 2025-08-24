



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل نوسازی مدارس فارس گفت: اولین پروژه نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم در استان فارس در اغاز هفته دولت در شهر لپویی زرقان افتتاح شد.

امین سینایی گفت: آموزشگاه زنده یاد محمود افسری با همت خانم مرضیه گلریز فردی و احسان افسری همسر و فرزند این خیر در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع احداث شد .

مدیرکل نوسازی مدارس فارس گفت: اعتبار ساخت این اموزشگاه بالغ بر ۲۳۰ میلیارد ریال است که ۱۸۰ میلیارد ریال آن را خانواده خیر و مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان پرداخت تامین شده است.

سینایی گفت: این پروژه به متراژ ۷۷۰متر مربع و در ۸کلاس درس به همراه سالن اجتماعات، آزمایشگاه و کارگاه احداث شده است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان فارس نیز در این مراسم گفت :حدود ۱۸۰دانش آموز دختر در دوره متوسطه اول تحصیلی در اول مهر در این مدرسه مشغول به تحصیل خواهند شد.

محسن کلاری گفت:قرار است در نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم در استان فارس بیش از ۴هزار کلاس درس در قالب ۶۵۰ اموزشگاه احداث شود.