به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رضا بلیوند، مدافع چپ پا آریو اسلامشهر، با عقد قراردادی رسمی به تیم صنعت نفت آبادان پیوست. این بازیکن که فصل گذشته با پیراهن آریو اسلامشهر نمایش خوبی داشت، پس از توافق با مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت، از این فصل با پیراهن زرد و طلایی آبادانی‌ها به میدان خواهد رفت.

بلیوند سابقه حضور در تیم‌های متعددی از جمله ذوب‌آهن اصفهان، پارس جنوبی جم، شاهین بوشهر، ایرانجوان بوشهر، شهرداری بندرعباس و آریو اسلامشهر را در کارنامه خود دارد.