به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر در این آیین گفت: ۲ طرح اقتصادی شامل کارخانه تولید لامپ و همچنین کارخانه تولید فندک و اسباب‌بازی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر بهره‌برداری شد که در مجموع برای ۲۳۶ نفر شغل ایجاد شده است.

زارع افزود: کارخانه تولید لامپ و ریسه‌های ال.‌ای. دی با سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد تومان، ۴۰ شغل جدید ایجاد کرده است.

وی گفت: کارخانه تولید فندک و اسباب‌بازی نیز با سرمایه‌گذاری ۱۲۷ میلیارد تومان در فاز نخست، بیش از ۱۹۶ شغل جدید ایجاد کرده است.