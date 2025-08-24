پخش زنده
امروز: -
دو طرح با اشتغالزایی ۲۳۶ نفر در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر در این آیین گفت: ۲ طرح اقتصادی شامل کارخانه تولید لامپ و همچنین کارخانه تولید فندک و اسباببازی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر بهرهبرداری شد که در مجموع برای ۲۳۶ نفر شغل ایجاد شده است.
زارع افزود: کارخانه تولید لامپ و ریسههای ال.ای. دی با سرمایهگذاری ۸۰ میلیارد تومان، ۴۰ شغل جدید ایجاد کرده است.
وی گفت: کارخانه تولید فندک و اسباببازی نیز با سرمایهگذاری ۱۲۷ میلیارد تومان در فاز نخست، بیش از ۱۹۶ شغل جدید ایجاد کرده است.