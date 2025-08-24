پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از دستگیری سارقان احشام در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در پی اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره سرقت احشام (۷۱ راس بز) مراتب به صورت ویژه در دستور کار فرماندهی قرار گرفت.
او افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان با انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات میدانی موفق شدند ۴ نفر سارق حرفهای احشام را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان ادامه داد: متهمان دستگیر شده در بازجویی با پلیس ضمن اعتراف به بزه انتسابی به ۵ فقره سرقت احشام در سایر مناطق روستایی آبادان نیز معترف شدند.
او از توقیف یک دستگاه خودرو پژو پارس به کار رفته در صحنههای سرقت متعلق به متهمان خبر داد و گفت: علیه متهمان پرونده قضایی تشکیل و به دادسرا معرفی شدند.