از آغاز اربعین تاکنون حدود هفت هزار کیلوگرم موادغذایی فاسد و غیرقابل مصرف در مناطق زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد کشف و معدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به تداوم فعالیت ایستگاههای سلامت و تیمهای بهداشتی تا پایان ماه صفر، گفت: در این مدت تاکنون، هزار و ۵۳۹ مورد بازدید از مساجد، تکایا، حسینیهها و هیأتهای مذهبی، دو هزار و ۵۴۶ مورد از موکبها و ایستگاههای صلواتی، ۱۷ هزار و ۶۹۱ مورد از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی و یکهزار و ۲۱۰ مورد از مراکز اقامتی و اسکان زائران صورت گرفته است.
دکتر مهدی قلیاناول تأمین آب آشامیدنی سالم برای زائران را یکی از مهمترین محورهای نظارتی دانست و افزود: در این مدت کارشناسان بهداشت محیط و کار، ۱۸ هزار و ۹۸۱ مورد کلرسنجی از شبکههای آبرسانی، تانکرها، آبهای بستهبندی و یخهای صنعتی و بهداشتی انجام دادهاند؛ همچنین ۱۰ هزار و ۶۸۳ مورد سنجش پرتابل برای کنترل کیفیت آب و مواد غذایی در دستور کار قرار گرفته است.
او با اشاره به تشدید نظارتها، اعلام کرد: هماکنون ۳۲۷ بازرس بهداشت محیط و حرفهای (۲۰۵ نفر در مشهد و ۱۲۲ نفر در شهرستانها) بر روند تهیه و توزیع مواد غذایی، محلهای اسکان زائران و سلامت آب و غذا نظارت مستمر دارند.