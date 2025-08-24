پخش زنده
با هدف ارتقای خدمت رسانی در حوزه تأمین آب شرب پایدار، عملیات لولهگذاری شبکه توزیع آب شهر جندق به طول ۴ کیلومتر درحال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور آبفای منطقه خور و بیابانک گفت: در این طرح ۴ هزار متر لوله پلیاتیلن با قطر ۹۰ میلیمتر اجرا و پس از تکمیل عملیات، ۸ لیتر در ثانیه آب شرب سالم از طریق دستگاه آبشیرینکن تصفیه و وارد شبکه میشود.
مسعود وفایی نایینی هزینه اجرای این طرح مشارکتی را بیش از ۶۰۰ میلیون تومان بیان کرد و افزود: با بهره برداری از این طرح بیش از ۵ هزار نفر از جمعیت شهر جندق از آب آشامیدنی پایدار بهرهمند میشوند.
وی ادامه داد: تا پایان شهریورماه جاری ۱۰ شیر برداشت و در مرحله دوم و پس از حفر چاه، ۱۵ شیر برداشت در معابر از پیش تعیینشده نصب میشود و امکان دسترسی آسانتر شهروندان به آب آشامیدنی را فراهم میسازد.