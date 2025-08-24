به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله زارعی در بازدید از طرح مخازن ۴ میلیون بشکه‌ای گوره و طرح ساخت خط لوله انتقال نفت خام گوره - جاسک نشست مشترکی با مدیرعامل شرکت نفت و گاز گچساران برگزار کرد و موضوع تحویل مخازن را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری هر چه سریع‌تر از این مخازن، راهکار‌های رفع مسائل باقی‌مانده بررسی شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با اشاره به پیشتازی شرکت متن در این مسیر، بر آمادگی این شرکت برای تحویل مخازن تأکید کرد.

همچنین روند اجرایی قطعه ۳ خط لوله، تلمبه‌خانه جدید گوره و تلمبه‌خانه‌های شماره ۱ و ۲ مورد بازدید قرار گرفت و برنامه تکمیل کار‌های باقی‌مانده و وضع بهره‌برداری با پیمانکاران مربوطه بررسی شد.