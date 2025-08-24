پیوستن ۲ بسکتبالیست جدید به پالایش نفت آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سینا واحدی بازیکن شوتینگ گارد بسکتبال تیم ملی ایران با عقد قراردادی به عضویت پالایش نفت آبادان درآمد.

باشگاه پالایش نفت آبادان اعلام کرد: مرتضی طاهری بازیکن پاور فوروارد بسکتبال ایران نیز برای فصل جدید لیگ برتر با آبادانی‌ها خواهد بود.

باشگاه پالایش نفت آبادان در نظر دارد با فراهم شدن شرایط لازم، بازیکن خارجی نیز جذب کند.

هدایت این تیم اکنون بر عهده حماد سامری است.