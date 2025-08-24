بیش از پنج و نیم میلیون زائر برای شرکت در مراسم عزاداری دهه آخر صفر به مشهد مقدس وارد شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی گفت: این تعداد زائر از ۲۴ مرداد تا ساعت ۲۴ اول شهریور ماه برای شرکت در مراسم عزاداری شهادت ثامن الحجج (ع) به مشهد وارد شده‌اند

محمدعلی توسلی افزود: از این تعداد زائر ورودی به مشهد، پانصد و هفتاد و پنج نفر زائر پیاده هستند.

وی گفت: بیشترین آمار ورودی به مشهد مربوط به زائرانی است که با خودروهای شخصی به مشهد مشرف شده اند.