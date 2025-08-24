امامعلی حبیبی، قهرمان پرافتخار کشتی ایران و نخستین دارنده مدال طلای المپیک در تاریخ ورزش کشور، در سن ۹۴ سالگی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امامعلی حبیبی، کشتی‌گیر پرافتخار مازندرانی و دارنده مدال طلای المپیک ۱۹۵۶ ملبورن و سه مدال طلای جهانی، درگذشت.

امامعلی حبیبی گودرزی متولد ۵ خرداد ۱۳۱۰ در روستای درزی‌کلا بابل است که نخستین طلای تاریخ ایران در بازی‌های المپیک را در وزن ۶۷ کیلوگرم در ملبورن ۱۹۵۶ کسب کرد.

او همچنین قهرمان بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ در توکیو شد و سه عنوان قهرمانی در رقابت‌های جهانی را در سال‌های ۱۹۵۹ – تهران، ۱۹۶۱ – یوکوهاما و ۱۹۶۲ – در دسته‌های وزنی مختلف به دست آورد.

اسطوره کشتی جهان، به‌عنوان یکی از سریع‌ترین و فنی‌ترین کشتی‌گیران دوران خود، با مهارت در فنون منحصربه‌فردی مانند «یک دست و یک پا»، «سر و ته یکی» که با نام «فن حبیبی» مشهور شده است.

این قهرمان ملی در سال ۲۰۱۳ میلادی به عنوان یکی از اعضای تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی معرفی شد. همچنین در روزهای اخیر، از کتاب زندگی‌نامه این قهرمان با عنوان «سایه درختان گردو» رونمایی شد؛ اثری که روایتگر زندگی پر فراز و نشیب مردی است که از دل خاک مازندران برخاست و بر سکوی افتخار جهان ایستاد.

امامعلی حبیبی پس از بازنشستگی از ورزش در سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶ شمسی به مجلس شورای ملی راه یافت و از حوزه انتخابیه بابل نماینده شده بود.

خبرگزاری صداوسیمای مازندران درگذشت این اسطوره کشتی را به خانواده وی و جامعه ورزش تسلیت می‌گوید.