برخورد یک دستگاه تانکر گاز مایع با وانت در ایالت پنجاب هند منجر به کشته شدن هفت نفر و زخمی شدن ۱۵ نفر شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، این حادثه در نزدیکی ماندیالا آدّا در منطقه هوشیارپور پنجاب رخ داد. قربانیان شامل راننده تانکر و چند زن و مرد محلی هستند. به گفته پلیس، تانکر هنگام گردش به سمت جاده فرعی با وانت برخورد کرد که منجر به انفجار مرگبار شد.
مقامهای ایالتی اعلام کردند: خانوادههای جانباختگان هرکدام ۲ لک روپیه (دویست هزار روپیه) غرامت دریافت میکنند و درمان مجروحان رایگان خواهد بود. حادثه با اعتراض شدید اهالی همراه شد و مردم خواستار غرامت بیشتر و مجازات عاملان شدند.