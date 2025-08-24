پخش زنده
از اول شهریورماه ، تعمیرات پالایشگاه یازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی با بهرهگیری از دانش و تخصص داخلی در دست اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر پالایشگاه یازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: تعمیرات اساسی این پالایشگاه تا ۳۰ شهریورماه ادامه خواهد داشت. در این بازه زمانی، بیش از ۳ هزار و ۵۵۳ مورد تعمیراتی مختلف با استفاده از دانش، توان نوآورانه و تخصص کارکنان داخلی انجام میشود.
محمد سعیدیان افزود: در زمان توقف ردیف ۱ گازی، مجموعهای از اقدامات کلیدی اجرا خواهد شد.
وی گفت: تمیزکاری و بازرسی درامها، مبدلها و کورههای واحدهای فرآیندی از دیگر فعالیتهای مهم و حیاتی این تعمیرات اساسی است که به بهبود کارایی و افزایش ایمنی واحدهای عملیاتی منجر خواهد شد.
سعیدیان افزود: بیش از ۸۰۰ نفر از کارکنان و متخصصان این پالایشگاه روزانه در واحدهای مختلف مشغول به فعالیت هستند و برای ارتقاء سطح دانش، ایمنی و تخصص نیروها، دورههای آموزشی ویژهای نیز در طول این مدت برگزار شده است.