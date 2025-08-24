پخش زنده
فرماندار صومعه سرا از افتتاح ۱۷۹ طرح با بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه و سرمایه گذاری هفته دولت امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حمید رضائی در جمع مسئولان شهرستان صومعهسرا گفت: هفته دولت امسال، ۱۷۹ طرح برای ارتقا رفاه و خدمات رسانی به مردم شهرستان صومعهسرا افتتاح میشود.
فرماندار صومعهسرا با بیان اینکه این طرحها در حوزههای عمرانی، خدماتی، تولیدی و اشتغالزائی برای ۲۵۰ نفر به بهرهبرداری میرسد، افزود: برای راه اندازی این طرحها بیش از ۲۷۵ میلیارد تومان هزینه و سرمایه گذاری شده است.