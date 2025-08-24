امروز کسانی که دور مانده‌اند از صحن و سرای امام رئوف در تکایا و مساجد خراسان شمالی گرد آمده‌اند و با عزاداری اشک و ارادتشان را نثار امام مهربانی‌ها کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی پرچم های سیاه، نوای حزن و اشک‌هایی که از دل برخاسته‌اند؛ صبحی دیگر از سوگ در خراسان شمالی، جایی که مردم عاشقانه به استقبال شهادت هشتمین خورشید ولایت آمدند.

مردم مومن و ولایتمدار خراسان شمالی از شب گذشته با اجتماع در مساجد، تکایا، حسینه‌ها و اماکن متبرکه ضمن دعا و نیایش به پیشگاه خداوند منان بار دیگر ارادت و عشق خود را به ائمه اطهار (ع) بروز دادند.

عزاداری علاوه بر شهرستان بجنورد در دیگر نواحی روستایی و شهری خراسان شمالی نیز در حال برگزاری است.

همچنین از چند روز گذشته، همه خیابان ها، معابر، مساجد و برخی منازل مسکونی بجنورد سیاهپوش و مجالس روضه خوانی و ذکر مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت در جای جای مناطق شهری و روستایی این استان برپا شده است.

امام علی بن موسی الرضا (ع) هشتمین امام شیعیان

در سن ۳۵ سالگی عهده دار مسوولیت امامت و رهبری شیعیان شدند، حیات این امام همام مقارن با خلافت خلفای عباسی بود و سختی‌ها و رنج بسیاری را بر امام روا داشتند و سر انجام مامون عباسی ایشان را در سن ۵۵ سالگی به شهادت رساند.