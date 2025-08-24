پخش زنده
مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: همزمان با سحرگاه شهادت امام رضا (ع) جوان ۳۷ ساله گناوهای ساکن دیر ناجی چند بیمار نیازمند به عضو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علیرضت باقری افزود: غلامرضا بویراتی جوان ۳۷ ساله گناوهای ساکن دیر که به علت تصادف دچار ضربهمغزی و در نهایت مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده نوعدوستش کبد و کلیههایش در بیمارستان امام خمینی کنگان برداشت شد.
وی گفت: این صد وسی و نهمین برداشت عضو استان بوشهر تاکنون است.
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هم گفت: در ۵ ماه امسال ۳۶ ارگان شامل ۲۴ کلیه و ۱۲ کبد برای پیوند به بیماران نیازمند توسط تیم فراهم آوری اعضاء پیوندی دانشگاه به بیمارستان ابوعلی سینای شیراز فرستاده شده است.
دکتر حسن کشاورز اظهار داشت: با رضایت خانوادههای موارد مرگ مغزی از ۱۳ مورد مرگ مغزی ۱۲ مورد اهدای عضو شده است.