به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اسامی داوران سه بازی از هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور در روز دوشنبه هفته جاری اعلام شد که براساس آن دیدار حساس تیم‌های سپاهان و پرسپولیس را پیام حیدری قضاوت خواهد کرد.

هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر از روز دوشنبه برگزار خواهد شد که در نخستین روز سه دیدار در تهران، اراک و اصفهان برگزار خواهد شد. مهمترین دیدار روز نخست هفته دوم در اصفهان بین تیم‌های سپاهان و پرسپولیس برگزار خواهد شد.

داور این دیدار پیام حیدری و کمک‌های داور این بازی فرهاد مروجی، بهمن عبداللهی و ایمان کهیش ناظر این بازی محسن ترکی داور VAR این دیدار موعود بنیادی‌فرد و کمک داور علیرضا ایلدروم است.

در هفته دوم لیگ برتر فوتبال دیدار تیم‌های سپاهان و پرسپولیس تهران دوشنبه سوم شهریورماه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود.