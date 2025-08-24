پخش زنده
داور دیدار حساس پرسپولیس و سپاهان مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اسامی داوران سه بازی از هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور در روز دوشنبه هفته جاری اعلام شد که براساس آن دیدار حساس تیمهای سپاهان و پرسپولیس را پیام حیدری قضاوت خواهد کرد.
هفته دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر از روز دوشنبه برگزار خواهد شد که در نخستین روز سه دیدار در تهران، اراک و اصفهان برگزار خواهد شد. مهمترین دیدار روز نخست هفته دوم در اصفهان بین تیمهای سپاهان و پرسپولیس برگزار خواهد شد.
داور این دیدار پیام حیدری و کمکهای داور این بازی فرهاد مروجی، بهمن عبداللهی و ایمان کهیش ناظر این بازی محسن ترکی داور VAR این دیدار موعود بنیادیفرد و کمک داور علیرضا ایلدروم است.
در هفته دوم لیگ برتر فوتبال دیدار تیمهای سپاهان و پرسپولیس تهران دوشنبه سوم شهریورماه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار میشود.