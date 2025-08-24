نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب لایحه آبخیزداری برای حل بحران‌های آب و کشاورزی کشور اهمیت بسیاری دارد و باید هر چه زودتر در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیمان فلسفی نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از اینکه بیش از دو سال است که مجلس در انتظار ارائه لایحه آبخیزداری است، اظهار داشت: تصویب این لایحه برای حل بحران‌های آب و کشاورزی کشور اهمیت بسیاری دارد و باید هر چه زودتر در دستور کار قرار گیرد.

نماینده اسلامشهر، پردیس، تهران، ری و شمیرانات تصریح کرد: به تاخیر انداختن این موضوع در سال‌های اخیر تبعات و عوارضی ایجاد کرده و لازم است که هر چه زودتر در این زمینه برنامه ریزی و اقدام شود.

فلسفی با اشاره به تاکید برنامه هفتم توسعه برضرورت پیشرفت ۲۰ درصدی در جلوگیری از فرسایش خاک و اجرای ۲۰ میلیون هکتار آبخیزداری، اظهار داشت: اجرای این تکالیف به قانون مشخص و بودجه مناسب نیاز دارد که همین امر اهمیت تعیین تکلیف لایحه آبخیزداری را مضاعف می‌کند.