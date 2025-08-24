پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان نرماشیر از وقوع یک نزاع منجر به قتل در یکی از روستاهای این شهرستان و دستگیری سریع قاتل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛سرهنگ « دریجانی» گفت برابر اعلام وقوع قتل یک مرد جوان در یکی از روستاهای اطراف نرماشیر، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان نرماشیر قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهرهگیری از همکاری سایر تیمهای انتظامی، موفق شدند متهم را که در منزل یکی از اقوام خود مخفی شده بود، را در کمتر از پنج ساعت شناسایی و دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی نرماشیر با اشاره به اعترافات اولیه متهم گفت: این فرد در بازجوییهای اولیه به ارتکاب قتل با سلاح سرد بهدلیل اختلافات شخصی با مقتول اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نرماشیر تأکید کرد:برخورد قاطع با جرائم خشن در دستور کار این فرماندهی قرار دارد و امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است.