به منظور حمایت از کشاورزی پایدار و حفاظت از گونه‌های بومی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس زراعت مدیریت جهادکشاورزی بویین میاندشت گفت: برداشت موسیر از ۴۵ هکتار از مزارع شهرستان تا پایان شهریورهم ادامه دارد.

مجتبی مومنی با اشاره به اینکه موسیر یک دهه است که وارد چرخه زراعت شهرستان شده است، افزود:این گیاه که خاصیت دارویی وغذایی دارد بیشتر بصورت کوهی است وحدود یک دهه است که وارد چرخه زراعت شهرستان شده ودرحال حاضر ۴۵ هکتار از مزارع شهرستان زیر کشت موسیر رفته است که برداشت آن از اواخر خرداد ماه شروع شده وتا پایان شهرویور ماه ادامه دارد.

وی اضافه کرد: این کشت نیاز آبی کمی دارد ودربرابر آفات وبیماری‌ها بسیار مقاوم است وبه خاطر صرفه اقتصادی بالایی که دارد می‌تواند به عنوان الگویی جدید کشاورزی منطقه را ازتک محصولی خارج کند.

کارشناس زراعت مدیریت جهادکشاورزی گفت: تمام مراحل کاشت، داشت وبرداشت بصورت مکانیزه انجام می‌شود وهمین امر باعث می‌شود درکشت‌های مکانیزه عملکرد تا ۱۵ تن درهکتار افزایش یابد.