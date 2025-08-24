ساعاتی پیش، مراسم باشکوه استقبال از پیکر مطهر شهید «هادی رویاهی» با حضور جمعی از مردم شهیدپرور، مسئولان محلی و نیروهای نظامی و انتظامی در شهرستان بم برگزار شد

مراسم استقبال از پیکر شهید «هادی رویاهی» در شهرستان بم

مراسم استقبال از پیکر شهید «هادی رویاهی» در شهرستان بم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، شهید «هادی رویاهی» در حمله ناجوانمردانه گروهک تروریستی جیش‌الظلم در شهرستان ایرانشهر در مورخه ۳۱مرداد ماه ۱۴۰۴ به درجه شهادت نائل آمد.

آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر شهید والامقام هادی رویاهی روز دوشنبه سوم شهریورماه رأس ساعت ۸ صبح از مسجد جامع شهرستان بم آغاز و تا میدان امام خمینی (ره) این شهرستان ادامه و سپس جهت تدفین به زادگاهش روستای سرریز سد نساء شهرستان بم منتقل خواهد شد.