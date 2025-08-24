

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛استاندار لرستان با گرامیداشت هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت:۸۲ طرح عمرانی و اقتصادی در هفته دولت به ارزش هشت و دو دهم همت در استان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

سید سعید شاهرخی به ۱۰۷ طرح پیشران در استان اشاره کرد و افزود: تکمیل این طرح‌ها می‌تواند تحول بزرگی در لرستان ایجاد و مسیر توسعه را هموارتر کند.



استاندار لرستان با بیان اینکه طرح راه‌آهن لرستان با تزریق یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع هم‌اکنون در ۳۰ جبهه در حال فعالیت است، افزود: ساخت سدها ،تکمیل شبکه‌های آبیاری وابسته به آن برای توسعه اراضی کشاورزی، آغاز عملیات اجرایی آزادراه بروجرد - اراک به خرم آباد و ارتقای فرودگاه لرستان به وضعیت بین‌المللی از جمله طرح های پیشران در استان است .