تداوم گرمای هوا در آذربایجان شرقی
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: پس از افزایش دمای هوا در روزهای گذشته و کاهش نسبی دما طی دیروز مجدداً روند افزایش دما از امروز آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،محمد امیدفر درباره آخرین وضعیت آب و هوای استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: بررسی الگوهای هواشناسی نشان میدهد که از یکشنبه تا سهشنبه افزایش دما در اغلب مناطق استان ادامه داشته و بیشینه دماها به حدود ۳۸ درجه و حتی بالاتر خواهد رسید.
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: شدت گرما از چهارشنبه کمی کاهش پیدا میکند، اما دماها همچنان بالاتر از حد نرمال باقی خواهند ماند و این وضعیت تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.
وی از شهروندان درخواست کرد: با توجه به گرمای شدید نکات ایمنی را رعایت کنند و از قرارگیری طولانی مدت در معرض آفتاب خودداری کنند.