همزمان با هفته دولت، ۳۵ طرح نوین در بخش کشاورزی با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۸۵۶ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان گفت : همزمان با هفته دولت، ۳۵ طرح نوین در بخش کشاورزی با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۸۵۶ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

کرامتی افزود : این پروژه‌ها که در حوزه‌های آب و خاک، صنایع تبدیلی و تکمیلی، و تولیدات گیاهی است و زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۷۷ نفر را فراهم می‌کنند.

وی گفت : در حوزه آب و خاک ۳۱ پروژه شامل ۹ طرح آبیاری نوین (۳۲۹ هکتار)، هشت کانال آبیاری (۷۴۴۲ متر)، پنج بازسازی قنات (۲۸۵۰ متر) و ۹ پروژه انتقال آب با لوله (بیش از ۱۰ هزار متر) با اعتباری بالغ بر ۳۷۹ میلیارد ریال افتتاح خواهد شد.

کرامتی افزود : بهره‌برداری از سه پروژه مهم در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی، شامل یک واحد صنایع غذایی با ظرفیت تولید ۵۰ هزار تن در سال، یک سردخانه با ظرفیت ۲ هزار تن، و یک کارخانه تولید خوراک آماده طیور با ظرفیت ۵۸ هزار تن در سال، با اعتباری معادل ۲ هزار و ۴۵۲ میلیارد ریال است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان گفت : افتتاح یک واحد گلخانه با سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد ریال، بر توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و افزایش بهره‌وری در تولید محصولات گیاهی به بهره برداری می رسد.