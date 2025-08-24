امامعلی حبیبی پیشکسوت نامدار کشتی ایران و اولین مدال‌آور طلایی کشور در بازی‌های المپیک، پس از تحمل دوره‌ای بیماری در ۹۴ سالگی درگذشت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام فدراسیون کشتی، امامعلی حبیبی دارنده نشان طلای المپیک و ۳ نشان طلای کشتی آزاد جهان و عضو تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی دار فانی را وداع گفت.

حبیبی با کسب نشان طلای بازی‌های المپیک ۱۹۵۶ ملبورن به نخستین ورزشکار ایرانی تبدیل شد که نشان زرین المپیک را برای کاروان کشورمان به ارمغان آورد.

فدراسیون کشتی چهارشنبه ۲۹ مردادماه از کتاب زندگی‌نامه این قهرمان بلندآوازه کشور رونمایی کرد.

این کتاب با عنوان سایه درختان گردو منتشر شد.