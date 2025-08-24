به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ وحید پورحضرت امروز در نشستی با حجت‌الاسلام والمسلمین شریفی امام جمعه شهرستان رودبار و جمعی از مدیران و مسئولان نظامی و انتظامی این شهرستان به مناسبت نخستین روز هفته دولت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام دولت و گرامیداشت این مناسبت، این ایام را فرصتی مغتنم برای تبیین خدمات دولت برای مردم دانست.

فرماندار رودبار از افتتاح ۸۹ طرح عمرانی و گردشگری با ۸۷۰ میلیارد تومان هزینه و سرمایه گذاری، معادل هفت برابر اعتبارات سال گذشته، هفته دولت در این شهرستان خبر داد و گفت: از این میزان هزینه، بیش از ۱۶۹ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی با تلاش نماینده مجلس و بیش از ۹۵ میلیارد تومان از اعتبارات استانی تأمین شده و حدود ۶۰۰ میلیارد تومان هم از طریق تسهیلات دولتی و دیگر منابع مالی فراهم شده است.

وحید پورحضرت افزود: با اجرای این طرح‌ها در شهرستان رودبار، برای ۵۰۸ فرصت شغلی موقت و ۲۰۴ نفر هم فرصت شغلی دائم ایجاد خواهد شد.

وی با قدردانی از مدیران این شهرستان، افتتاح این طرح‌ها را نتیجه تلاش و همکاری همه مسئولان شهرستان رودبار دانست و ابراز امیدواری کرد مردم این شهرستان بتوانند از مزایای این طرح‌ها به خوبی بهره‌مند شوند.