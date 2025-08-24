

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی امیر محمد نکونام با ۵۷۸ امتیاز شانزدهم شد، پوریا نوروزیان با ۵۷۳ امتیاز در رده بیست و پنجم ایستاد و هادی غرباقی با ۵۵۶ امتیاز سی و هشتم شد.

همچنین تیم ایران را ترکیب پوریا نوروزیان، امیر محمد نکونام و هادی غرباقی با ۱۷۰۷ امتیاز در جایگاه نهم ایستاد.

هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان مربی بر عهده دارد.

تیراندازان ایران تاکنون ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، چهار نقره و سه برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده است.