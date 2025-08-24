پخش زنده
امروز: -
مسابقات موتور سواری قهرمانی مجارستان ۲۰۲۵، امروز به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «مثبت ورزش» شبکه ورزش امروز در سه بخش و ساعات مختلف (۱۲:۳۰، ۱۳:۴۵ و ۱۵:۳۰)، مسابقات موتو ۳، موتو ۲ و موتوجی پی مجارستان ۲۰۲۵ را به صورت زنده و با گزارشگری مشترک سهند دلداده و همایون نصیری از آنتن شبکه ورزش پخش میکند.
گرندپری موتو جی پی مجارستان پس از ۳۳ سال غیبت دوباره به تقویم رقابتها بازگشته است. این بار مسابقه نه در پیست قدیمی هونگارورینگ، بلکه در پیست تازهساز بالاتون پارک برگزار میشود.
پیست بالاتون پارک که در سال ۲۰۲۳ افتتاح شده، مسیری مدرن و مجهز برای میزبانی رقابتهای سطح بالای موتو جیپی به شمار میرود. این پیست حدود ۴ کیلومتر طول دارد و شامل ۱۶ تا ۱۸ پیچ فنی است.