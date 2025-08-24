به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد با انتشار فراخوان رسمی، از آغاز به کار جشنواره سمن برتر استان (سبا) خبر داد و از تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های داوطلب و ایده‌پردازان اجتماعی دعوت کرد تا در این رویداد بزرگ شرکت کنند.

این جشنواره که با هدف شناسایی، تقدیر و توانمندسازی الگو‌های موفق فعالیت مدنی برگزار می‌شود، امسال با جایزه ویژه «نوآوری اجتماعی» و بخشی مجزا برای طرح‌های داوطلبانه، فرصتی بی‌نظیر برای درخشش و شبکه‌سازی فراهم کرده است.

جشنواره سمن برتر استان به عنوان یک سکوی استراتژیک برای شناسایی و معرفی دستاوردها، تبادل تجربیات و تقویت شبکه همکاری میان فعالان مدنی و نهاد‌های پشتیبان در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی طراحی شده است.

متقاضیان تا ۱۵ شهریور ماه فرصت دارند با مراجعه به وب‌سایت nafehcenter.ir، فرم خوداظهاری را تکمیل و مستندات خود را ارسال کنند. پس از بررسی اولیه، آثار توسط هیئت داوران به صورت تخصصی ارزیابی و در صورت نیاز، بازدید میدانی نیز انجام خواهد شد. برگزیدگان نهایی در مراسم اختتامیه، جوایزی شامل تندیس جشنواره، لوح تقدیر، حمایت رسانه‌ای گسترده و بسته‌های توانمندسازی و مشاوره تخصصی دریافت خواهند کرد.

اهداف کلان جشنواره «سبا»

این رویداد با اهداف مشخصی از جمله شناسایی و معرفی الگو‌های موفق فعالیت مدنی در استان، تقویت ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی سمن‌ها، ایجاد بستر همکاری پایدار میان نهاد‌های مدنی با بخش‌های دولتی و خصوصی، و حمایت از نوآوری‌های اجتماعی برای حل مسائل محلی دنبال می‌شود.

محور‌های دقیق ارزیابی

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، پروژه‌ها و فعالیت‌های ارسالی توسط هیئت داوران بر اساس پنج محور کلیدی ارزیابی خواهند شد:

۱. تأثیرگذاری اجتماعی: میزان اثر واقعی و قابل سنجش پروژه بر جامعه هدف.

۲. نوآوری و خلاقیت: استفاده از روش‌های نوین و اثربخش در حل مسائل.

۳. پایداری و استمرار: قابلیت ادامه و توسعه پروژه پس از پایان دوره حمایت.

۴. مشارکت و شبکه‌سازی: سطح همکاری با سایر سازمان‌ها، بخش خصوصی و جامعه محلی.

۵. مستندسازی و شفافیت: ارائه گزارش‌های دقیق، شفاف و قابل ارزیابی.

فرصتی برای همه؛ بخش آزاد جشنواره

یکی از ویژگی‌های برجسته این دوره، "بخش آزاد" است که فرصتی استثنایی برای گروه‌های داوطلبی فراهم می‌کند که فاقد مجوز رسمی هستند، اما ایده‌ها و اقداماتشان دارای ارزش ویژه است. طرح‌های ارائه‌شده در این بخش باید دارای نوآوری چشمگیر، اثربخشی بالا و قابلیت الگوسازی بوده و رویکردی الهام‌بخش برای سایر فعالان مدنی داشته باشند.

جایزه ویژه نوآوری اجتماعی (نافه)

جایزه ویژه این جشنواره تحت عنوان "نوآوری اجتماعی" به سازمانی اعطا می‌شود که توانسته باشد با یک راهکار خلاقانه، عملی و سنجش‌پذیر، تغییری ماندگار در جامعه ایجاد کند. برگزیده این بخش علاوه بر دریافت تندیس نوآوری و لوح تقدیر، از بسته حمایتی شامل مشاوره تخصصی، معرفی به سرمایه‌گذاران اجتماعی و فرصت حضور در برنامه‌های ملی و بین‌المللی بهره‌مند خواهد شد.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن‌های ۰۳۵۳۱۱۱۲۴۵۴ و ۰۳۵۳۱۱۱۲۲۵۴ تماس حاصل فرمایند.