برنامه صبحگاهی «صبحانه ایرانی»، از دوشنبه ۳ شهریور و رده‌بندی دختران و مسابقات نهایی رقابت‌های فصل اول مسابقه تلویزیونی «دونقطه»، از چهارم شهریور از شبکه دو پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این برنامه با اجرای المیرا شریفی‌مقدم، وحید رونقی، مجید یحیایی و فاطمه افشاریان، تلاشی است برای آغاز روزی پُرانرژی همراه با گفت‌و‌گو‌های صمیمی و موضوعات کاربردی.

«صبحانه ایرانی» محصول گروه اجتماعی اقتصادی شبکه دو، به تهیه‌کنندگی امیرعلی آزادی و کارگردانی میثم دانش با رویکردی تعاملی تلاش دارد تا مخاطب را فراتر از یک بیننده صرف، به همراه و شریک برنامه تبدیل کند.

«صبحانه ایرانی»، هر هفته، شنبه تا پنجشنبه ساعت ۷ صبح، همراه و میزبان خانواده‌های ایرانی خواهد بود.

فصل اول مسابقه تلویزیونی «دونقطه»، پس از ۶۰ قسمت رقابت پرهیجان میان نوجوانان دختر و پسر علاقه‌مند به زبان و ادبیات فارسی از سراسر کشور، این هفته به چهار قسمت پایانی خود می‌رسد. رده‌بندی دختران و پسران و همچنین مسابقات نهایی این رقابت‌ها از چهارم تا هفتم شهریور، هر روز ساعت ۱۷ و ۲۲:۱۵ از شبکه دو پخش خواهد شد. گروه‌های راه یافته به مراحل نهایی بعد از طی کردن ۴ مرحله به نقطه سرنوشت‌ساز تعیین برترین‌ها رسیدند.