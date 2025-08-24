پخش زنده
برنامه صبحگاهی «صبحانه ایرانی»، از دوشنبه ۳ شهریور و ردهبندی دختران و مسابقات نهایی رقابتهای فصل اول مسابقه تلویزیونی «دونقطه»، از چهارم شهریور از شبکه دو پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این برنامه با اجرای المیرا شریفیمقدم، وحید رونقی، مجید یحیایی و فاطمه افشاریان، تلاشی است برای آغاز روزی پُرانرژی همراه با گفتوگوهای صمیمی و موضوعات کاربردی.
«صبحانه ایرانی» محصول گروه اجتماعی اقتصادی شبکه دو، به تهیهکنندگی امیرعلی آزادی و کارگردانی میثم دانش با رویکردی تعاملی تلاش دارد تا مخاطب را فراتر از یک بیننده صرف، به همراه و شریک برنامه تبدیل کند.
«صبحانه ایرانی»، هر هفته، شنبه تا پنجشنبه ساعت ۷ صبح، همراه و میزبان خانوادههای ایرانی خواهد بود.
«دونقطه»، در قالبی متفاوت از سایر مسابقات حوزه زبان و ادبیات فارسی، تلاش کرده است با ایجاد شور و نشاط و هیجان در میان نوجوانان، مسیر یادگیری مفاهیم ادبی و زبانی را برای مخاطبان تلویزیون جذابتر کند.
فصل اول این مسابقه با حضور ۳۲ گروه دختران و ۳۲ گروه پسران از سراسر کشور و اجرای نیما کرمی تهیه شده و اکنون به مرحله حساس تعیین برترینها رسیده است.
«دو نقطه»، محصول گروه اجتماعی اقتصادی شبکه دو به تهیهکنندگی مجید ظریف و سیدمحمد صفدری و کارگردانی محمد پورصباغیان، توانسته در قالبی نوین و متفاوت از سایر مسابقات حوزه ادبیات و زبان فارسی جایگاه ویژه میان مخاطبان کسب کند.