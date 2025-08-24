کلنگزنی و افتتاح ۵۵۲ طرح عمرانی و اقتصادی شهرستان چرام
۹۸ طرح عمرانی و ۴۵۴ طرح اقتصادی در شهرستان چرام افتتاح و کلنگزنی شد.
وی با بیان اینکه از این تعداد، ۷۴ پروژه افتتاحی و ۲۴ پروژه نیز کلنگزنی شد افزود: امروز همچنین در حوزه اقتصادی، عملیات اجرایی احداث ۶ نیروگاه خورشیدی با محوریت شرکت ساتبا با اعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان آغاز میشود.
استاندار ادامه داد: ۴۵۴ طرح خرد اقتصادی و اشتغالزا با محوریت دستگاههای حمایتی مانند بسیج سازندگی و کمیته امداد در این شهرستان چرام به بهرهبرداری می رسد و برای بیش از ۴۶۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد میکند.
رحمانی با اشاره به طرح های گازرسانی در چرام اظهار داشت: در حوزه گازرسانی، طرح هایی با اعتبار بیش از ۲۴ میلیارد تومان، اعم از افتتاح و کلنگزنی، در این شهرستان انجام شده یا می شود.
وی اضافه کرد: برای گازرسانی به تنها ۳۰ خانوار، حدود ۵ میلیارد تومان هزینه شده که نشان از عزم جدی دولت برای خدمترسانی به همه مناطق دارد و در حوزه راهسازی هم روستاهای این شهرستان دیده شده است.
رحمانی بیان کرد: ساختمان پایگاه امداد نجات جادهای جوخانه شهرستان چرام نیز با اعتبار پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به مناسبت هفته دولت بهره برداری شد.
