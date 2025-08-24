به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مسئول محیط زیست تربت‌حیدریه گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست به همراه کارکنان فرماندهی انتظامی با دریافت گزارشهای مردمی موفق به کشف چهار راس بره آهوی زنده گیری شده شامل سه راس بره آهو زنده از یک واحد صنفی و یک راس بره آهو زنده از یک مخفیگاه شدند.

عباسعلی خسروی افزود: هر چهار راس گونه مکشوفه دارای جنسیت ماده بودند که از چرخه طبیعت خارج شده بودند و برای خرید و فروش نگهداری می‌شدند.

وی با قدردانی از هوشیاری و اطلاع به موقع دوستداران محیط زیست و همیاران تربت‌حیدریه به واسطه دغدغه‌مندی در برابر تنوع زیستی و طبیعت مناطق تربت حیدریه افزود: سه نفر متخلف در این زمینه دستگیر شدند و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

خسروی گفت: شکار غیرمجاز آهو وحشی مطابق بند الف ماده ۱۲ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن برای متخلف یک تا سه سال حبس دارد و قانون گذار مجازات تکمیلی نیز در این خصوص در نظر گرفته است.

تربت‌حیدریه دارای سه منطقه تحت مدیریت شامل منطقه شکار ممنوع بزمای، منطقه شکار ممنوع ژرف و منطقه حفاظت شده سید مرتضی است که به صورت مشترک با شهرستان‌های زاوه، مه‌ولات، کاشمر، کوهسرخ به منظور برخورد قاطع با تخلفات شکار و صید و سایر تخلفات حوزه محیط زیست پایش شبانه روزی و مدیریت و کنترل می‌شود.

شکار غیرمجاز و بی رویه آخرین زیستگاه‌های حیات‌وحش منتج به از بین رفتن گونه‌های شاخص آهو، قوچ و میش، کل و بز شده که با بر هم ریختن چرخه طبیعت طعمه و غذای طبیعی گوشتخوارانی نظیر پلنگ نیز از بین رفته و این دست‌اندازی به تنوع زیستی و چرخه طبیعی، تعارضات حیات وحش و انسان را تشدید می‌کند.

تربت‌حیدریه در فاصله ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد واقع شده است.