

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم فوتبال امید ایران در دبی امارات در حالی پیگیری می‌شود که امید روانخواه تصمیم گرفت صبح امروز جلسه فنی برای بازیکنان برگزار کند.

در این جلسه آخرین ایده‌های فنی به بازیکنان برای حضور مقتدرانه در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا مقابل امارات، هنگ‌کنگ و گوام گوشزد شد.

تیم فوتبال امید کشورمان عصر امروز از ساعت ۱۸:۳۰ در چمن باشگاه ایرانیان تمرین خود را دنبال خواهد کرد.